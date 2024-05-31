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15:37, 31 мая 2024Бывший СССР

В МИД Литвы одобрили удары ВСУ по Белоруссии

Глава МИД Литвы Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев должен иметь возможность наносить удары по российским военным объектам, даже если Москва переместит их со своей территории. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белоруссии одобрил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я имею в виду, что Украина должна иметь возможность защитить себя. Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы в России, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей необходимо перенести», — заявил дипломат.

Так глава МИД ответил на вопрос журналиста Радио Свобода (признано в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов), должна ли Украина бить по российским военным объектам на территории Белоруссии.

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      Глеб Палехов
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