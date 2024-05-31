Германия передаст Молдавии партию БТР и системы ПВО на миллиард евро

Германия передаст Молдавии партию БТР и системы ПВО на сумму 1 миллиард евро

Германия планирует передать Молдавии партию бронетранспортеров (БТР) и систем противовоздушной оборон (ПВО) в рамках пакета помощи на 1 миллиард евро. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что Берлин передаст БТР Piranha-3H, которые могут развивать скорость до 105 километров в час и перевозить до 12 человек.

Ранее Германия передала Кишиневу три БТР Piranha (предыдущая версия той же бронемашины). Передача прошла в рамках соглашения, согласно которому военнослужащих отправят на миротворческие миссии.

