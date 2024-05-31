Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 31 мая 2024Бывший СССР

Германия передаст Молдавии партию БТР и системы ПВО на миллиард евро

Германия передаст Молдавии партию БТР и системы ПВО на сумму 1 миллиард евро

Фото: Issei Kato / Reuters

Германия планирует передать Молдавии партию бронетранспортеров (БТР) и систем противовоздушной оборон (ПВО) в рамках пакета помощи на 1 миллиард евро. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что Берлин передаст БТР Piranha-3H, которые могут развивать скорость до 105 километров в час и перевозить до 12 человек.

Ранее Германия передала Кишиневу три БТР Piranha (предыдущая версия той же бронемашины). Передача прошла в рамках соглашения, согласно которому военнослужащих отправят на миротворческие миссии.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      В Госдуме объяснили нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине

      Tesla отозвала более 100 тысяч машин из-за ремня безопасности

      Названо лучшее меню для жаркой погоды

      Генсек НАТО объяснил смысл ударов ВСУ западным оружием по России

      В Эстонии экс-главу фонда «Слава Украине» заподозрили в нецелевой трате средств

      Домохозяйкам назвали средство для борьбы с затхлым запахом

      Еще одна страна разрешила ВСУ использовать ее оружие на территории России

      Овечкин оценил отъезд российских футболистов в Европу

      Россиянин поджег сотовую вышку за 30 тысяч рублей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше