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08:59, 31 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии рассказали о шансах победы оппозиции на выборах президента

Шор: на выборах президента Молдавии у оппозиции есть все шансы на победу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У оппозиции есть все шансы на победу на выборах президента Молдавии, если они будут честными. Об этом заявил лидер молдавского блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор, передает РИА Новости.

«Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный», — рассказал он.

Оппозиционер также заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, так как не проходит возрастной ценз — политику нет 40 лет. При этом он отметил, что планирует баллотироваться на следующих выборах главы государства.

Во вторник, 28 мая, Илан Шор сообщил, что блок «Победа» 9 июня проведет съезд в Москве. Участие в мероприятии также решила принять башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул.

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      Александр Курбатов
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