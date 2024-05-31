Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:18, 31 мая 2024Силовые структуры

Стало известно о фигурантах нового возбужденного после теракта в «Крокусе» дела

В новом возбужденном после теракта в «Крокусе» деле отсутствуют обвиняемые
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В новом уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденном после теракта в «Крокусе», пока нет фигурантов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в деле отсутствуют как подозреваемые, так и обвиняемые. Следственные действия, включающие в себя обыски и допросы свидетелей, продолжаются.

31 мая стало известно, что следователи возбудили дело по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. При этом неизвестно о подозреваемых или обвиняемых по этому делу. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

      Во Франции задержали планировавшего теракт чеченца

      Постоянную головную боль назвали главным симптомом смертельно опасной болезни

      Партнерский материал

      Александра Петрова уличили в звездной болезни

      Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

      Зеленский нашел главного врага Украины

      Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

      Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

      В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

      На российской границе задержали пятерых иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше