Стало известно о фигурантах нового возбужденного после теракта в «Крокусе» дела

В новом возбужденном после теракта в «Крокусе» деле отсутствуют обвиняемые

В новом уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденном после теракта в «Крокусе», пока нет фигурантов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в деле отсутствуют как подозреваемые, так и обвиняемые. Следственные действия, включающие в себя обыски и допросы свидетелей, продолжаются.

31 мая стало известно, что следователи возбудили дело по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. При этом неизвестно о подозреваемых или обвиняемых по этому делу. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.