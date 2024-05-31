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14:20, 31 мая 2024Силовые структуры

В отношении руководителя ивановских «Энергосетей» возбудили дело о мошенничестве

Главу ивановских «Энергосетей» заподозрили в мошенничестве на 900 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении руководителя ивановской компании «Энергосеть», его подозревают в причинении ущерба на сумму свыше 900 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным следствия, в период с июня 2017 года по февраль 2023 года руководитель в составе группы лиц похищал электроэнергию для ее дальнейшей перепродажи потребителям. Хищение осуществлялось через присоединение к электросетевому хозяйству энергопринимающих устройств без заключения договоров, после чего в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области и «Ивэнерго» сообщалось, что основной объем поступающей в сети электроэнергии составляли потери.

Всего своими действиями злоумышленники успели причинить ущерб компании «Ивэнерго» на сумму более 900 миллионов рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Руководитель «Энергосети» заключен под стражу.

Ранее на Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы похитителей сельхозтехники на 850 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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      Олеся Мицкевич
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