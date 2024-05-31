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12:32, 31 мая 2024Россия

В России мэр признался в нежелании жить в возглавляемом им городе

Мэр Семилуков Воронежской области Швырков признался в нежелании жить в городе
Геннадий Швырков

Геннадий Швырков . Кадр: Администрация Семилукского МР ВО / YouTube

Мэр города Семилуки Воронежской области Геннадий Швырков признался в нежелании жить на возглавляемой им территории. Комментарий российского чиновника опубликовали «Вести-Воронеж».

Он отметил, что вместе с семьей снимает жилье под Воронежем. Глава Семилукского района пояснил, что на это есть две причины.

Первая, как признался в интервью чиновник, связана с его ребенком. Семилукские учителя могут узнать, чей сын учится в их классе. Подобное, по мнению Швыркова, плохо повлияет на воспитание школьника.

Вторая причина, которую он озвучил в беседе с журналисткой, политическая турбулентность. Как утверждает глава района, она существует в Семилуках уже 20 лет. Люди, которые могут что-то сделать, раздроблены на группы, связанные общими интересами, рассказал Швырков.

Если он переедет в Семилуки, ему придется общаться с одними чиновниками, что вызовет противоречия у других, уверен мужчина.

Ранее жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала Новосибирск Мухосранском. Журналисты обратили внимание на то, что ее сын при этом учится во Франции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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