В российском городе неизвестный поджег припаркованную иномарку

В Кургане неизвестный поджег припаркованную машину

В Кургане неизвестный поджег припаркованную машину. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, инцидент произошел ночью 31 марта в 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива города. К иномарке Peugeot подошел мужчина в толстовке с капюшоном. Он полил зону стеклоочистителей какой-то жидкостью и поджег. Пламя разгорелось моментально. Предположительно, хулиган получил ожоги, так как в его руках загорелась бутылка с жидкостью. Затем мужчина сбежал.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря.