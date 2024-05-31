Силовые структуры
В российском городе неизвестный поджег припаркованную иномарку
В Кургане неизвестный поджег припаркованную машину
В Кургане неизвестный поджег припаркованную машину. Об этом сообщает URA.RU.
По данным издания, инцидент произошел ночью 31 марта в 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива города. К иномарке Peugeot подошел мужчина в толстовке с капюшоном. Он полил зону стеклоочистителей какой-то жидкостью и поджег. Пламя разгорелось моментально. Предположительно, хулиган получил ожоги, так как в его руках загорелась бутылка с жидкостью. Затем мужчина сбежал.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что на Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря.