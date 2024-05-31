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11:27, 31 мая 2024Мир

В США назвали Трампа главной угрозой из-за заявления о России

WP: Трамп представляет угрозу для США и Европы в свете своей позиции по России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп представляет угрозу для американской и европейской безопасности в свете своих заявлений с призывом позволить России делать в Европе все, что она хочет. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера США по национальной безопасности Том Донилон, его цитирует газета The Washington Post (WP).

«Комментарии Трампа, поощряющие Россию делать с нашими европейскими союзниками все, что она захочет, являются одними из самых тревожных и опасных заявлений, сделанных кандидатом в президенты от основной партии», — сказал он.

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Бывший чиновник подчеркнул, что позиция Трампа — «явная и настоящая угроза для безопасности США и Европы», особенно имея в виду его «необъяснимые и восхитительные отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что суд присяжных в суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификациях деловой документации в 34 случаях.

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      Виктория Кондратьева
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