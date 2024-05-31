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05:00, 31 мая 2024Забота о себе

Врач назвала причины пикантной женской проблемы

Гинеколог Илюхина: недержание мочи может развиться у женщин после родов

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Недержание мочи может развиться даже у молодых женщин, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале врач назвала причины появления этой пикантной женской проблемы.

Одной из причин недержания Илюхина назвала неадекватный питьевой режим. Кроме того, оно может появляться из-за лишнего веса, инфекций мочевыводящих путей, послеродовых травм и неврологических проблем. Врач отметила, что эта проблема может появляться как у молодых женщин, особенно после родов, так и у женщин во время менопаузы.

«Недержание мочи — это не норма, оно не должно рассматриваться как естественное проявление старения организма. Независимо от возраста недержание можно и нужно вылечить», — добавила Илюхина. При этом врач подчеркнула, что эффективность лечения во многом зависит от того, насколько своевременно женщина обратилась к специалисту.

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Ранее Илюхина назвала способы устранить изматывающую мигрень во время менструации. Она рассказала, что женщинам в это время необходимо скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе, отказаться от соленых продуктов и вредных привычек.

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      Алиса Дмитриева
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