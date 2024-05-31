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19:34, 31 мая 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Одессе

«РБК-Украина»: в Одессе прогремел взрыв

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Новости о взрыве появились в 19:26 31 мая. Как сообщает Telegram-канал «Новости Одесса», предположительно, был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер».

Издание «Страна.ua» сообщило, что после взрыва в небе над городом поднялся дым. Официальные лица в настоящий момент не прокомментировали информацию.

Ранее ряд взрывов произошел в Киеве после объявления воздушной тревоги. Утром 31 мая на всем севере, западе и центре Украины действовали сирены воздушной тревоги.

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      Алевтина Запольская
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