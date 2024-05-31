Взрыв прогремел в Одессе
«РБК-Украина»: в Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
Новости о взрыве появились в 19:26 31 мая. Как сообщает Telegram-канал «Новости Одесса», предположительно, был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер».
Издание «Страна.ua» сообщило, что после взрыва в небе над городом поднялся дым. Официальные лица в настоящий момент не прокомментировали информацию.
Ранее ряд взрывов произошел в Киеве после объявления воздушной тревоги. Утром 31 мая на всем севере, западе и центре Украины действовали сирены воздушной тревоги.