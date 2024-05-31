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07:10, 31 мая 2024Силовые структуры

Задержание сотрудницы приемной комиссии столичного вуза приняли за похищение

В Уфе задержание сотрудницы приемной комиссии вуза приняли за похищение

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Уфе сотрудники полиции задержали во дворе дома на Уфимском шоссе сотрудницу приемной комиссии одного их столичных вузов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, уфимку доставили в следственные органы.

Ранее телеканал UTV опубликовал видео, на котором к женщине с коляской подходит четверо мужчин, а недалеко от нее останавливается белый кроссовер. Они недолго говорят, а потом женщина начинает пятиться и кричать, а за ней следом идут мужчины. В результате ее затаскивают в автомобиль и увозят.

Коляска в это время осталась на тротуаре. Через какое-то время к ней подходит мужчина с плачущим ребенком и уводит ее. Пользователи социальных сетей приняли это за похищение, однако это оказалось задержанием.

28 мая в Санкт-Петербурге задержали велоактивиста, исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Позднее суд арестовал его по делу о государственной измене.

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