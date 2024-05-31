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14:17, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский использовал Джонсона ради связи с Трампом

Guardian: Зеленский использовал Джонсона, чтобы достучаться до Трампа

Фото: Justin Lane-Pool / Getty Images

Лидер Украины Владимир Зеленский использовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы достучаться до экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью Guardian.

«Зеленский сказал, что использовал Джонсона в качестве "инструмента", чтобы достучаться до Трампа, после того как республиканцы в Конгрессе в течение шести месяцев препятствовали оказанию помощи Украине», — говорится в материале. Как утверждает украинский президент, у Джонсона состоялся продуктивный «разговор» с Трампом.

В апреле Зеленский оценил вероятность встречи с Трампом. Он уточнил, что власти страны пригласили экс-президента США на Украину как публично, так и негласно. Однако сам украинский лидер не звонил американскому политику.

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      Кристина Есикова
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