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14:41, 1 июня 2024Интернет и СМИ

Бразильский журналист поделился впечатлениями от поездки в Мариуполь

Журналист Лейрос приятно удивился темпам восстановления Мариуполя Россией
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Мариуполь быстро развивается после вхождения в состав России, заявил бразильский журналист Лукас Лейрос. Об этом он сообщил в своей статье для infoBRICS, которую написал по итогам поездки в Донбасс.

Лейрос заявил, что он и его коллеги были приятно удивлены темпами восстановления Мариуполя российскими властями. По словам журналиста, город практически полностью отстроен. Также он отметил, что в Мариуполе появилось много новых рабочих мест, благодаря чему развивается экономика.

«Уровень жизни в городе кажется чрезвычайно высоким для региона, находящегося в зоне конфликта. Мариуполь находится в лучшей социальной ситуации, чем большинство "мирных" городов по всей планете», — подчеркнул Лейрос. Он добавил, что благодаря эффективной работе российских средств ПВО атаки украинской артиллерии и беспилотников «становятся все менее опасными».

Журналист также добавил, что в городе идет постепенное восстановление металлургического завода «Азовсталь».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территорию металлургического завода «Азовсталь» в будущем могут рекультивировать и создать там промышленный парк. По его словам, этот завод в Мариуполе не нужен в том виде, каким он был, и восстанавливать его после всех повреждений нецелесообразно.

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      Наталья Обрядина
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