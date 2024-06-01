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00:10, 1 июня 2024Наука и техника

Израиль захотел сбивать дроны многоствольными «Вулканами»

Израиль изучает возможность применения пушки M61 Vulcan против дронов

Фото: Thomas Fedor / Wikimedia Commons

Израиль захотел бороться с беспилотниками при помощи многоствольных пушек M61 Vulcan («Вулкан»). Военные изучают возможность применения орудий на севере страны, пишет Defense News.

Отмечается, что пушку могут установить на шасси бронетранспортеров, которые развернуты вдоль северной границы Израиля. В публикации подчеркнули, что успех такого решения будет зависеть от наземных сил, которые должны находить цели.

В Израиле подсчитали, что в распоряжении ливанского движения «Хезболла» есть более 2,5 тысячи дронов, которые используют для разведки и ударов. Такие аппараты сложно сбивать тяжелыми комплексами противовоздушной обороны.

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Американскую авиационную пушку M61 приняли на вооружение в 1959 году. Орудие калибра 20 миллиметров получило вращающийся блок стволов с гидравлическим приводом. Максимальная скорострельность «Вулкана» составляет 6,6 тысячи выстрелов в минуту.

В апреле источники «Известий» сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотников за дронами вооружат грузовиками с установками ЗУ-23-2 и пикапами с пулеметами.

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      Даниил Иринин
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