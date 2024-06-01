Меркурис: Зеленский сходит с ума и становится все более эмоциональным

Окружение президента Украины Владимира Зеленского замечает, что глава государства становится все более эмоциональным и неустойчивым. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По словам Меркуриса, американские партнеры Киева и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский «паникует и сходит с ума», требуя разрешить Украине наносить удары по территории России. «Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — отметил эксперт.

Он также указал на то, что украинский президент все меньше доверяет США и американскому лидеру Джо Байдену, а также многим из своего окружения. По словам Меркуриса, Зеленский убежден, что Соединенные Штаты хотят договориться о заморозке конфликта до президентских выборов, которые запланированы на ноябрь.

Кроме, считает эксперт, президент Украины возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на мирную конференцию в Швейцарии.

Ранее Зеленский заявил, что самым главным врагом Украины являются медленные поставки вооружения со стороны Запада. Он также отметил, что у солдат Вооруженных сил Украины уходят месяцы на обучение использованию западного вооружения.