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18:35, 1 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемой по делу о фейках педиатру передали в СИЗО 20 килограммов соли

Обвиняемой в дискредитации армии педиатру Буяновой передали в СИЗО 20 кг соли

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшему педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в дискредитации Российской армии и насмешках над сыном участника специальной военной операции (СВО), передали в СИЗО 20 килограммов соли. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат врача Оскар Черджиев.

Адвокат подчеркнул, если руководство СИЗО учтет эту посылку, лимит на получение передач у его подзащитной будет исчерпан. В связи с этим Черджиев намерен написать заявление на отправившего Буяновой соль мужчину, чтобы была проведена проверка его личности и цели, с которой он сделал это.

«Это было сделано на границе месяцев, май закончился, июнь начался. Волонтеры пришли делать передачу [Буяновой], им сказали, что лимит исчерпан, потому что некий человек передал 20 кг, стали разбираться, выяснили данные этого человека, и что передан абсолютно бесполезный продукт — соль. В таком количестве она не требуется», — поделился подробностями адвокат.

Черджиев также отметил, что отправитель соли не значится среди знакомых Буяновой и не посещает слушания по ее делу, поэтому юрист считает этого мужчину злоумышленником.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест 67-летней Надежды Буяновой. Адвокат Черджиев рассказал, что апелляционная жалоба уже подана.

26 апреля стало известно, что решением суда Буянова была отправлена в СИЗО. Основанием для ужесточения меры пресечения стал выезд женщины за пределы Москвы. Адвокат назвал арест подзащитной незаконным и подчеркнул, что ранее установленный судом запрет определенных действий позволял Буяновой покидать город без разрешения.

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      Екатерина Подвигина
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