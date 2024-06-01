В Белгороде прозвучала новая серия взрывов

ТАСС: около 20 взрывов вновь прозвучало над Белгородом

В небе над Белгородом прозвучала новая серия взрывов. Об этом 1 июня сообщает ТАСС. Отмечается, что было зафиксировано порядка 20 взрывов.

Ранее той же ночью в Белгороде прозвучало около 20 взрывов. В городе действовала система противовоздушной обороны (ПВО). Была включена сирена ракетной опасности. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как россиянин в последний момент успел выскочить из автомобиля, который атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).