Меркурис: оборона ВСУ на харьковском направлении разваливается

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении разваливается. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом районе, похоже, провалились. По последним данным, русские ворвались в укрепленный район», — рассказал военный аналитик.

Меркурис обратил особое внимание на ситуацию в районе Волчанска. По его словам, ВСУ фактически попали в окружение в данном населенном пункте, и их оборона там рушится. Он предположил, что в скором времени стоит ожидать продвижение российский сил.

Ранее Меркурис заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского замечает, что глава государства становится все более эмоциональным и неустойчивым. Он допустил, что американские партнеры Киева и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский «паникует и сходит с ума», требуя разрешить Украине наносить удары по территории России.