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03:16, 1 июня 2024Бывший СССР

В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО устроить революцию

Премьер Грузии обвинил НПО США в организации трех попыток революции в стране

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Финансируемые США грузинские неправительственные организации (НПО) трижды пытались устроить революцию в республике. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», — заявил он. По словам политика, Тбилиси и Вашингтону необходимо пересмотреть и оздоровить двусторонние отношения

30 мая Кобахидзе заявил, что никто не добьется Майдана в стране, как это было на Украине. По его словам, последствиями переворота на Украине стало назначение правительства страны извне, а те, кто это сделал, не взяли на себя ответственности за последующие события.

Ранее Кобахидзе назвал реакцию Запада на принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» лишь поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Он отметил, что некая «глобальная партия войны» пытается направить Грузию против Москвы с начала 2022 года, при этом интересы Тбилиси в расчет не берутся.

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      Марина Совина
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