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05:43, 1 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР назвали участки фронта с самыми активными боями

Марочко: бои в районе Часова Яра не умолкают

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал участки фронта с самыми активными боями. В разговоре с ТАСС он уточнил, боестолкновения наросли по всем участкам — начиная от Харькова и заканчивая оккупированной Киевом частью Донецкой народной республики (ДНР).

«Самые жаркие бои проходили у нас в районе Синьковки — это если мы берем север Луганской народной республики. Чуть ниже, в районе Стельмаховки, до сих пор продолжаются очень серьезные боестолкновения. Еще ниже, южнее — это Макеевка, Невский. В районе Невского сейчас тоже идут довольно-таки серьезные бои», — рассказал эксперт.

По словам Марочко, две недели не стихают бои в районе Часова Яра в ДНР. Интенсивность сражений там крайне высокая, добавил он. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются значительных успехов, отметил собеседник агентства.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ безуспешно пытаются провести контратаки в Часовом Яре. Он утверждает, что российские военные продолжают успешное продвижение на данном направлении.

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      Маргарита Пименова
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