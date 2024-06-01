Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 1 июня 2024Мир

В США назвали безумием войну с Россией из-за Украины

Кеннеди-младший: война США с Россией из-за Украины была бы безумием
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Война США с Россией из-за Украины и режима президента Владимира Зеленского была бы безумием, так как приведет к большим жертвам. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Исследования Пентагона свидетельствуют о том, что 90 миллионов американцев лягут в первые несколько минут ядерной войны с Россией и 90 миллионов в течение следующих шести месяцев. Вероятно, это заниженные оценки», — рассказал политик.

Кеннеди-младший подчеркнул, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием могут привести к подобной эскалации конфликта. По его словам, необходимо «вернуть взрослых в комнату», чтобы урегулировать существующие противоречия.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что стране следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у Москвы были важные исторические причины желать, чтобы НАТО оставалась вдали от российских границ.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      Путин выразил соболезнования родным Чилингарова

      17-летняя российская теннисистка вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

      В небе над Белгородской областью сбили «Нептун» и два беспилотника

      «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в РПЛ

      В Госдепе США заявили о признании Зеленского президентом Украины

      Врач предупредил о последствиях неправильного занятия сексом

      В Кропивницком прогремел взрыв

      В США назвали безумием войну с Россией из-за Украины

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше