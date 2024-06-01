Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море

FP: на Западе задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

Нападения хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов открывает новые возможности на Северном морском пути», — говорится в статье.

При этом журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем с других местах планеты. Новые маршруты через Севморпуть позволят западным перевозчикам сократить путь из портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.

Однако издание написало, что конфликт Запада с РФ станет серьезной преградой для коммерческих грузоотправителей.

В конце мая йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. При ударе йеменской стороной применялись крылатые и баллистические ракеты.

29 мая стало известно, что Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». В этот же день хуситы атаковали шесть коммерческих судов в ходе военной операции.