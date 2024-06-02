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Лига чемпионов|Финал
06:58, 2 июня 2024Спорт

Британская полиция задержала 53 человека во время финала Лиги Чемпионов

Полиция задержала 53 человека во время финала Лиги Чемпионов в Лондоне

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская полиция задержала 53 человека на территории стадиона «Уэмбли» в Лондоне, где проходил финал футбольной Лиги Чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба полиции в социальной сети X.

Отмечается, что пять задержанных проникли на поле, а остальные пытались «нарушить меры безопасности». Также стражи порядка пресекали попытки пройти на трибуны по поддельным билетам.

1 июня «Реал» победил в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Даниэль Карвахаль (74-я минута) и Винисиус Жуниор (83-я минута). Матч прерывался на первой минуте из-за выбежавших на поле болельщиков.

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      Евгений Силаев
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