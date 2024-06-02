Футболист «Зенита» разбил голову крышкой Кубка России

Футболист «Зенита» Нуралы Алип разбил голову крышкой Кубка России

Защитник «Зенита» Нуралы Алип разбил голову во время празднования победы петербургского клуба в Кубке России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Казахстанский игрок поднял над головой трофей, в этот момент крышка Кубка упала на него. Футболист получил рассечение, позже ему перебинтовали голову.

В финале зенитовцы встречались с калининградской «Балтикой» и выиграли со счетом 2:1. Победный мяч на пятой добавленной минуте забил Алип ударом головой.

Помимо победы в Кубке страны, «Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, сине-бело-голубые выиграли Суперкубок.