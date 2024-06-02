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11:14, 2 июня 2024Россия

Административное здание загорелось в российском регионе

МЧС Самарской области: в Новокуйбышевске загорелось административное здание

Фото: Telegram-канал «Самара ДТП | samara.dtp.official»

В Новокуйбышевске Самарской области загорелось административное здание. Об этом в Telegram сообщает Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

«Горит административное здание по адресу: город областного подчинения Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 14 (...) Пожар на площади 500 квадратных метров», — говорится в публикации.

Как следует из данных онлайн-карт, на территории помещения находятся коммерческие и офисные объекты. О причинах пожара не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в селе Князе-Волконское под Хабаровском огонь охватил часть жилого частного дома. В результате инцидента госпитализированы 52-летняя женщина и девочки двух, пяти и девяти лет.

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      Глеб Палехов
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