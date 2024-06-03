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14:50, 3 июня 2024Мир

Американский сенатор предупредил о последствиях политики Байдена по Украине

Сенатор Ли заявил, что политика Байдена может вовлечь США в конфликт на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Майк Ли

Майк Ли. Фото: Susan Walsh / Reuters

Американский сенатор от штата Юта Майк Ли отметил, что политика президента США Джо Байдена может вовлечь Вашингтон непосредственно в конфликт на Украине и призвал изменить эту ситуацию. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это закончится плохо. Время сделать шаг назад», — говорится в публикации, которую он разместил в качестве ответа на пост предпринимателя Дэвида Сакса.

Сакс, в свою очередь, подчеркнул, что даже во времена холодной войны США «не мечтали» о нанесении ударов по территории России, даже через посредников. Таким образом он обвинил Байдена в эскалации конфликта.

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине.

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      Лина Пивоварова
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