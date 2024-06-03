Арендаторам разъяснили условия установки видеокамер в съемной квартире

Юрист Сорокин: в съемной квартире можно устанавливать открытые видеокамеры

Хозяин съемной квартиры имеет право повесить видеокамеры, но лишь открытые. О тонкостях установки видеонаблюдения за арендаторами «Тульской службе новостей» рассказал юрист Сергей Сорокин.

Устанавливать скрытые камеры арендодатель не может по закону. Однако установка видеокамер в интимных зонах — момент более сложный. Эксперт уточняет, что она не подпадает под нарушение неприкосновенности частной жизни, которые подразумевают вмешательство в нее. «Если видны камеры, которые направлены на кровать или унитаз, то это же выбор человека: раскрывать свою жизнь или нет перед тем, кому принадлежит эта камера», — пояснил Сорокин.

Специалист напомнил, что необходимо указывать в договоре аренды во избежание разногласий. В документе должен быть разделен капитальный и текущий ремонт, иначе ответственность ляжет на собственника. Если прописать этот момент в договоре, текущий ремонт, например, замену лампочек, будет проводить квартирант. Аналогичная ситуация и с бытовой техникой — без упоминания в договоре все риски лягут на владельца помещения.

В договоре стоит указать и регулярность посещений квартиры хозяином. «Если не оговорить заранее этот момент с нанимателем и не договориться с ним о запрете визитов, он вправе приходить в разумное время (с 7:00 до 21:00), когда захочет, потому что он является собственником помещения», — предупреждает юрист.

Кроме того, закон не уточняет, может ли собственник приходить в квартиру, когда вас там нет. Беспокойства о личных вещах лучше также отразить в договоре. «Если вы – собственник жилого помещения, и хотите, чтобы в случае поломки вашей любимой микроволновки или чайника, вам возместили ущерб – пропишите это в договоре. Если вы студент, который снял квартиру на учебный период, и не хотите, чтобы в ваше отсутствие в вашем нижнем белье кто-то копался – прописывайте это в договоре», — дает совет Сорокин.

Ранее в Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире. При заселении арендодательница назвала ее датчиком движения и строго запретила к ней прикасаться.