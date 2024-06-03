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17:45, 3 июня 2024Мир

Армия Швейцарии приступила к обеспечению безопасности саммита по Украине

Швейцария задействует 4 тысячи военных в мероприятиях саммита по Украине

Фото: Peter Klaunzer / Pool / Reuters

Армия Швейцарии приступила к обеспечению безопасности саммита по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации швейцарского правительства, с 5 по 19 июня в мероприятиях, связанных с конференцией, будет задействовано до 4 тысяч военных. «Большинство войск заступает на службу в этот понедельник. С 5 по 19 июня до 4 тысяч военнослужащих будут выполнять задачи по оказанию поддержки», — заявили в правительстве.

Отмечается, что в функции армии входит защита объектов, наблюдение, логистика, обеспечении работы транспортной авиации и проведении воздушной разведки. Кроме того, военные будут оказывать содействие полиции полуканона Нидвальден, где находится Бюргеншток.

Отмечается что армия усилит службу воздушной полиции и обеспечит воздушную разведку и перевозку лиц, пользующихся международной защитой. Ограничения на использование воздушного пространства Швейцарии будут действовать с 08:00 по местному времени 13 июня до 20:00 17 июня.

Ранее стало известно, что Индия не планирует отправлять чиновников высокого уровня на саммит по Украине. Отмечается, что Нью-Дели представит секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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