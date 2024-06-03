Авторитет МУС оказался под угрозой из-за двойных стандартов

Al-Monitor: двойные стандарты некоторых стран подрывают авторитет МУС

Двойные стандарты некоторых стран подрывают авторитет Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство Al-Monitor.

«Проблема с авторитетом МУС связана с теми правительствами, которые, по сути, придерживаются двойных стандартов. Суд заявляет, что почти все его решения соблюдаются государствами, но существуют исключения, которые имеют большое значение для международных отношений», — передает агентство.

В частности, авторы материала указывают на то, что западные страны «постоянно обвиняют Россию в конфликте на Украине». Но, когда дело касается Израиля, они выражают «лишь обеспокоенность и неспособность решить вопрос».

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».