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08:51, 3 июня 2024Мир

Авторитет МУС оказался под угрозой из-за двойных стандартов

Al-Monitor: двойные стандарты некоторых стран подрывают авторитет МУС

Фото: Janine Schmitz / Global Look Press

Двойные стандарты некоторых стран подрывают авторитет Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство Al-Monitor.

«Проблема с авторитетом МУС связана с теми правительствами, которые, по сути, придерживаются двойных стандартов. Суд заявляет, что почти все его решения соблюдаются государствами, но существуют исключения, которые имеют большое значение для международных отношений», — передает агентство.

В частности, авторы материала указывают на то, что западные страны «постоянно обвиняют Россию в конфликте на Украине». Но, когда дело касается Израиля, они выражают «лишь обеспокоенность и неспособность решить вопрос».

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

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      Дарья Устьянцева
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