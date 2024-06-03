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12:24, 3 июня 2024Экономика

«АвтоВАЗ» назвал сроки установки систем климат- и круиз-контроля в машины

Соколов: Lada Granta получит системы климат- и круиз-контроля к концу 2024-го

Фото: РИА Новости

Lada Granta получит системы климат- и круиз-контроля к концу 2024 года. Такие сроки в преддверии ПМЭФ назвал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

По словам топ-менеджера, машины будут оснащать системами российского производства. Их выпускает завод «Итэлма» в Костроме. Помимо этих опций, самым дешевым моделям бренда обновят материалы отделки интерьера.

Также, кроме установки указанных систем, в Lada Vesta собираются вернуть систему ESP, датчики дождя и света и «много других комфортных опций».

«АвтоВАЗ» ранее обещал презентовать в рамках ПМЭФ-2024 новую модель Lada Iskra. В компании отметили, что новая модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Вице-президент по продажам и маркетингу российского автопроизводителя Дмитрий Костромин рассказал, что «АвтоВАЗ» перешел на хранение запасов запчастей на складах, страхуясь от перебоев с поставками комплектующих. По словам топ-менеджера, такие шаги, продиктованные в том числе санкционными рисками, требуют от компании заморозки значительных средств и связаны с максимальной адаптацией к внешней среде.

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      Вячеслав Агапов
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