Более 600 патронов и три гранаты иностранного производства нашли в тайнике в ЛНР

В ЛНР полиция нашла более 600 патронов и три гранаты иностранного производства

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники полиции нашли арсенал с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Тайник обнаружили около села Войтово в Станично-Луганском районе. В нем находились три гранаты иностранного производства, гранатомет, более 600 патронов разного калибра и автомат Калашникова. Находку уничтожили саперы Росгвардии. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ нашла у пятерых задержанных украинских агентов три бомбы и взрывчатку из Великобритании.