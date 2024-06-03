Дело возбудили после резни на вечеринке в российском регионе

В Петербурге СК возбудил уголовное дело после резни на вечеринке

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство группы лиц после резни на вечеринке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 2 июня на дачном участке в Зеленогорске между двумя молодыми людьми произошла ссора, во время которой один из них напал на знакомых с ножом. Спасти одну из потерпевших и нападавшего, причинившего себе повреждения, не удалось. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 25-летний напавший, предположительно, употребил наркотики, после чего взялся за нож. Четверо раненных знакомых выбежали из дома, однако молодой человек погнался за ними. Их спасли дежурные дачного некоммерческого партнерства (ДНП) «Курортное».