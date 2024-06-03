Эмили Ратаковски прогулялась по улице в откровенном бикини

Модель Эмили Ратаковски прогулялась по улице в крошечном бикини

Американская модель Эмили Ратаковски прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в крошечном бикини с пестрым принтом, белых высоких носках и красных кедах. При этом на размещенных кадрах видно, что купальник частично оголяет ее интимные части тела.

Для образа знаменитость сделала макияж с акцентом на естественную красоту, нанеся на губы нюдовую помаду, и распустила волосы. Вдобавок она надела золотые круглые серьги и кольца с бриллиантами.

В июне Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для модного бренда Good American, создательницей которого является телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян. Тогда модель предстала на опубликованном фото в зеленом бикини и расстегнутых белых шортах.

