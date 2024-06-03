Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды по делу о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Муххамада Зоира Шарипзоды (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена жалоба на избранную уроженцу Таджикистана меру пресечения в виде заключения под стражу.

Решение было принято Басманным судом Москвы. Шарипзода обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК России.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.