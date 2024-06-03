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18:08, 3 июня 2024Из жизни

Избитый немцами 18-летний «мастер доносов» попал под суд

В Германии «мастера доносов» Никласа Маттеи приговорили к штрафу в 1 тыс. евро

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В Германии вынесли приговор 18-летнему Никласу Маттеи, который прославился тем, что написал более четырех тысяч доносов в полицию на сограждан. Об этом сообщает Bild.

Маттеи из города Грефенхайнихен, земля Саксония-Анхальт, прославился в марте 2024 года. Он утверждал, что написал 4227 жалоб на владельцев неправильно припаркованных автомобилей. Юноша ездил по городам с линейкой, фиксировал нарушения на камеру мобильного телефона и отправлял отчеты в полицию. Он получил прозвище «мастер доносов» и превратился в интернет-звезду с десятками тысяч подписчиков.

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Возмущенные немцы неоднократно нападали на Маттеи из-за его деятельности. В частности, в конце апреля юношу избили и повредили ему нос. Тогда же он заявил, что хочет эмигрировать в Швецию, так как там за сообщение о неправильной парковке платят по 100 крон (891 рубль). А 13 мая молодой человек попал под суд за разжигание ненависти. Как сообщает радиостанция DasDing, по слухам, Маттеи во время учебы в школе призывал к расправам над людьми, которые не сделали прививку от COVID-19. 29 мая молодого человека приговорили к штрафу в размере одной тысячи евро (98,1 тысячи рублей) и 100 часам общественных работ.

Суд над Маттеи проходил в закрытом режиме, так как на момент совершения преступлении он являлся несовершеннолетним. Он уже заявил, что намерен обжаловать приговор.

В январе сообщалось, что из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза. Заведующая библиотекой Елена Акинова рассказала журналистам, что прожившего у них восемь лет кота Маркиза пришлось выгнать из-за жалобы пожилого читателя.

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      Никита Савин
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