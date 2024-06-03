Командир «Ахмата» заявил о скором истощении ресурса НАТО

Алаудинов заявил, что ресурс блока НАТО близок к истощению

Ресурс НАТО близок к истощению. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс не способен выдать Вооруженным силам Украины (ВСУ) столько вооружения, «чтобы остановить Россию».

Командир «Ахмата» также сообщил о скором завершении человеческих ресурсов украинских войск. Алаудинов считает, что на желающих участвовать в боевых действиях против России на Украине сейчас почти нет. «Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо "унесенные ветром", скажем так, головы и души украинских формирований - этот костяк давно уже [канул] в небытие», — сказал он.