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09:19, 3 июня 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил о скором истощении ресурса НАТО

Алаудинов заявил, что ресурс блока НАТО близок к истощению

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ресурс НАТО близок к истощению. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс не способен выдать Вооруженным силам Украины (ВСУ) столько вооружения, «чтобы остановить Россию».

Командир «Ахмата» также сообщил о скором завершении человеческих ресурсов украинских войск. Алаудинов считает, что на желающих участвовать в боевых действиях против России на Украине сейчас почти нет. «Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо "унесенные ветром", скажем так, головы и души украинских формирований - этот костяк давно уже [канул] в небытие», — сказал он.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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