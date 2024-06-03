Командира ВСУ заочно осудили за приказ об обстреле жилых домов

В ЛНР суд приговорил командира мотопехоты за приказ об обстреле жилых домов

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима командира мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Богдана Гарнаги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военного признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). С 13 мая 2022 года он находится в международном розыске.

По версии следствия, 7 апреля 2022 года по приказу Гарнаги подчиненные ему военнослужащие 15 раз выстрелили по жилым домам. В результате разрывов мин и разлета осколков мирной жительнице причинены тяжкие телесные повреждения, а также пострадало жилье и имущество граждан.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии строгого режима командира роты отдельного горно-штурмового батальона ВСУ старшего лейтенанта Андрея Савчука.