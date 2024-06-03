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18:47, 3 июня 2024Силовые структуры

«Либерально-демократическую лигу Украины» внесли в список нежелательных в России

Минюст РФ внес «Либерально-демократическую лигу Украины» в список нежелательных
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минюст России внес украинскую неправительственную организацию «Либерально-демократическая лига Украины» (Liberal Democratic League of Ukraine) в список нежелательных. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте министерства.

«"Лiберально-демократична лiга Украïни" (Liberal Democratic League of Ukraine, "Либерально-демократическая лига Украины") (Украина)», — значится в перечне под номером 166.

Ранее нежелательной деятельность этой организации на территории России признала Генпрокуратура. По данным ведомства, «Либерально-демократическая лига Украины» открыто распространяет антироссийские идеи, а ее представители на международных площадках поддерживают экстремистские организации, призывают к помощи Украине, блокаде России и расширению санкций против нее.

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