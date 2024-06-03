Мбаппе стал игроком «Реала»

«Реал» объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с игроком рассчитан на пять лет — до конца сезона-2028/2029. Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента. Другие подробности трансфера не сообщаются.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона-2023/2024. Он выступал за команду с 2017 года. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок.

В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе. Однако тогда трансфер сорвался и нападающий продлил контракт с ПСЖ.