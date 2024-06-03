Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Свитолина
0:2
Завершен
Елена Рыбакина
Ролан Гаррос (ж)
Новак Джокович
2:2
5-й сет
live
Франсиско Серундоло
Ролан Гаррос (м)
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 7-й матч
20:33, 3 июня 2024Спорт

Мбаппе стал игроком «Реала»

«Реал» объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Мадридский «Реал» объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с игроком рассчитан на пять лет — до конца сезона-2028/2029. Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента. Другие подробности трансфера не сообщаются.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона-2023/2024. Он выступал за команду с 2017 года. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок.

В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе. Однако тогда трансфер сорвался и нападающий продлил контракт с ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше