МИД пригрозил Западу ответными мерами в случае применения Patriot над Россией

МИД РФ: Запад идет по пути эскалации, Россия примет меры по нейтрализации угроз

Запад идет по пути эскалации, Россия примет мере по нейтрализации угроз. Ответными мерами западным странам в случае применения Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией пригрозил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — отметил дипломат.

Ранее глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации.