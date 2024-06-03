На Украине рассказали о плане Запада усадить Киев за стол переговоров

Украинский политолог Гайдай: Запад хочет усадить Киев за стол переговоров

Запад пытается усадить Киев за стол переговоров из-за поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский политолог в эфире YouTube-канала Radio NV.

Гайдай прокомментировал задержки военной помощи Киеву со стороны Запада. По его словам, западные политики не стремятся передавать технику Украине из-за непрофессиональной организации обороны и поражений на фронте. В качестве примера он привел потерю ЗРК Patriot и значительной части переданных ВСУ танков Leopard.

«Потому они хотят нас усадить за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны основываться на принципах взаимной безопасности и учитывать «реалии на земле».