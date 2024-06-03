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16:33, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»

Командир ВСУ Федоренко: в Киеве готовились к боям по «чеченскому сценарию»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В начале российской специальной военной операции (СВО) в Киеве готовились к уличным боям по «чеченскому сценарию». Об этом командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко рассказал в интервью украинскому каналу «Армия TV».

По его словам, в то время бойцов его подразделения отправили в район киевского жилого массива ДВРЗ, где они готовились к обороне на входе в город на улице Алматинской. «И там мы сделали все по "чеченскому сценарию". Благодаря тому, что есть боевой опыт 2014 года, и благодаря тому, что есть интернет и можно было посмотреть, мы подкопали дома, сделали проходы в промке», — отметил он.

Ранее украинский военный с позывным Сирко заявлял о превосходстве российских военнослужащих над бойцами ВСУ. По его словам, это связано с тем, что они не расслабляются и сохраняют ритм.

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      Алевтина Запольская
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