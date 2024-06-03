Обвиненного в растлении детей воспитателя подмосковного пансионата арестовали

В Подмосковье арестовали воспитателя пансионата, обвиненного в растлении детей

В Подмосковье суд арестовал 52-летнего воспитателя пансионата, обвиненного в растлении несовершеннолетних воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. По данным источника, воспитателя обвиняют в том, что он в период с 2014 по 2017 год, а также в 2022 году совершал развратные действия в отношении своих учеников. Известно о двух пострадавших мальчиках, их число может увеличиться.

Сообщается, что арестованный воспитатель обучал воспитанников пансиона парусному спорту и возил детей в речные походы. Ранее стало известно о задержании мужчины.