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09:38, 3 июня 2024Бывший СССР

Омбудсмен ЛНР назвала число погибших мирных жителей в республике с 2014 года

Омбудсмен ЛНР Сорока: с 2014 года в ЛНР погибли около 5,5 тысячи мирных жителей

Фото: Leonid Pasechnik Telegram channel / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) начиная с 2014 года погибли около 5,5 тысячи мирных жителей, проводятся поиски пропавших без вести. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в республике Анна Сорока.

«В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибли около 5,5 тысячи мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов», — заявила омбудсмен.

По ее словам, расследования начались еще десять лет назад на добровольной основе — местные жители выработали систему оповещений, фиксировали места захоронений и надписи на крестах и табличках в тетрадях, что впоследствии ускорило работы.

Ранее Сорока сообщала, что начиная с 2021 года в ЛНР члены межведомственной рабочей группы нашли захоронения более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По ее словам, специалисты уже эксгумировали 1209 тел. По состоянию на 1 мая 2024 года удалось опознать 55 процентов погибших.

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      Валентин Карант
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