Появились кадры кладбища уничтоженных американских БТР ВСУ

Появились кадры отстойника с уничтоженными бронемашинами MaxxPro в тылу ВСУ

В сети появились кадры отстойника с уничтоженными в тылу украинских войск американскими бронетранспортерами International MaxxPro. Соответствующий ролик публикует портал Lostarmour.

По его данным, украинская армия потеряла большую часть переданных ей бронеавтомобилей в ходе контрнаступления летом 2023 года. В общей сложности, как уточняется в публикации, США поставили Киеву несколько сотен MaxxPro.

О появлении на территории Украины бронетранспортеров International MaxxPro стало известно в августе 2022 года. Сообщалось, что на западе республики была замечена 200-метровая колонна американской военной техники, которая состояла из 18 бронеавтомобилей указанной марки.