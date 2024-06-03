Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:23, 3 июня 2024Бывший СССР

Появились кадры кладбища уничтоженных американских БТР ВСУ

Появились кадры отстойника с уничтоженными бронемашинами MaxxPro в тылу ВСУ
International MaxxPro

International MaxxPro. Фото: Stringer / Reuters

В сети появились кадры отстойника с уничтоженными в тылу украинских войск американскими бронетранспортерами International MaxxPro. Соответствующий ролик публикует портал Lostarmour.

По его данным, украинская армия потеряла большую часть переданных ей бронеавтомобилей в ходе контрнаступления летом 2023 года. В общей сложности, как уточняется в публикации, США поставили Киеву несколько сотен MaxxPro.

О появлении на территории Украины бронетранспортеров International MaxxPro стало известно в августе 2022 года. Сообщалось, что на западе республики была замечена 200-метровая колонна американской военной техники, которая состояла из 18 бронеавтомобилей указанной марки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

      Экс-агент британской разведки прокомментировал новый план США по Украине

      Генерал НАТО предложил направить украинцев из Европы на передовую

      Клещи-монстры расползаются по Европе. Чем они опасны и доберутся ли до России?

      Реакцию российских военных на перехват дронов ВСУ «Баба Яга» сняли на видео

      Захарова отреагировала на снятие с самолета летевшего в Россию Скотта Риттера

      В Львовском ТЦК объяснили мотив сбивших велосипедиста для мобилизации военкомов

      Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию

      Российские военные под Харьковом захватили французского наемника

      Риттер сообщил о снятом вместе с ним с рейса в Россию Наполитано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше