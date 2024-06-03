Президент Казахстана выступил за развитие сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Токаев призвал развивать межпарламентские связи с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за расширение двустороннего партнерства с Россией и развитие межпарламентских связей. Об этом он высказался на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщается на сайте главы республики.

На встрече политики обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Ранее в Казахстане предложили помощь в проведении переговоров между Россией и Украиной. В республике заявили, что происходящее является трагедией для всех стран, сотрудничающих с этими государствами.