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12:40, 3 июня 2024Бывший СССР

Президент Казахстана выступил за развитие сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Токаев призвал развивать межпарламентские связи с Россией

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за расширение двустороннего партнерства с Россией и развитие межпарламентских связей. Об этом он высказался на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщается на сайте главы республики.

На встрече политики обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Ранее в Казахстане предложили помощь в проведении переговоров между Россией и Украиной. В республике заявили, что происходящее является трагедией для всех стран, сотрудничающих с этими государствами.

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      Илья Таксюр
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