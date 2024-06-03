Россиянин побывал в США и описал жителей страны словами «любят большие размеры»

Российский путешественник побывал в США и рассказал об удивившей его особенности американцев. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По наблюдениям автора, жители Штатов «любят большие размеры». «Вещи, которые в других странах могут показаться чрезмерными, здесь — норма», — такими словами описал он свои впечатления.

Россиянин привел в пример автомобили. На Гавайях он заметил большие пикапы, минивэны и внедорожники. «Видимо, для американцев комфорт и ощущение безопасности важнее компактности и экономии топлива», — предположил автор.

Он также обратил внимание, что продукты в местных супермаркетах продаются в больших упаковках, дома в США строят высокие и широкие, а количество полос на автострадах часто достигает десяти в одном направлении.

«Америка — это страна больших размеров. Здесь все от машин и продуктов до зданий и дорог отличается внушительными масштабами», — заключил россиянин.

Другая тревел-блогерша Марина Ершова рассказала американцу о кухне в России и удивила его богатством русских. Житель Штатов пожаловался, что он не может позволить себе так часто есть мясо и готовить дома самостоятельно.