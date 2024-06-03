Россиянин посадил пасынка на цепь из-за подозрений в сексе с сестрой

Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь и заставил выгуливать его на привязи

Житель Московской области на протяжении полутора лет издевался над детьми жены. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

После прихода в многодетную семью мужчина стал выпивать и вымещать злость на детях. Больше других доставалось 12-летнему мальчику и его 14-летней сестре — их россиянин заподозрил в занятии сексом. Отчим стал расспрашивать их об этом, применяя к детям физическую силу.

Однажды мужчина завел пасынка в подвал, посадил его на цель и заставил других детей выгуливать его на привязи. В другой раз он избил девочку пультом от телевизора за то, что она не смогла найти нужную передачу.

Суд приговорил россиянина к четырем годам колонии. Помимо этого, его обязали выплатить по 500 тысяч рублей в пользу каждого из подвергшихся издевательствам детей. Пострадавший от действий отчима школьник заявил, что никогда не сможет простить его.

Ранее в Новосибирской области мужчина посадил собутыльника на цепь и запер в погребе. После этого злоумышленник продолжил выпивать уже в одиночестве до самого утра.