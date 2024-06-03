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15:13, 3 июня 2024Ценности

Российская стилистка назвала «дедушкины» сандалии трендом лета

Стилист Хохлова назвала «дедушкины» сандалии и белые кроссовки трендами лета

Фото: Andriy-Chik / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала самую модную обувь на лето 2024 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В список трендов вошли белые кроссовки в классическом спортивном стиле в эстетике 1990-х годов, отличающиеся рельефной или массивной подошвой. Кроме того, актуальными в текущем сезоне оказались «рыбацкие» сандалии, которые также называют «дедушкиными». По словам эксперта, данные изделия не теряют актуальности уже в течение нескольких сезонов, однако к настоящему моменту приобрели более грубые черты.

«У них появились более высокая платформа, широкие ремешки, интересные пряжки», — пояснила специалистка, посоветовав комбинировать их с юбками и широкими джинсами.

В то же время перечень трендов пополнили сабо с перемычкой между пальцами на плоской подошве или каблуке и сандалии с широкими ремешками, как правило двумя, верх которых украшен металлическими пряжками. При этом последние должны быть природных оттенков, например песочного, коричневого или молочно-белого.

«Невероятно удобные, стильные и комфортные — в летнем гардеробе просто мастхэв. Особенно для модных образов на каждый день, прогулок по городу, поездок и путешествий. Смело носите их с летними платьями и сарафанами, джинсами и расслабленными брюками, а также с шортами в сочетании с жакетом прямого кроя», — отметила стилистка.

В мае Хохлова назвала модную одежду на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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