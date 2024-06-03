Российские автомобили начнут производить в Египте

В Египте будут выпускать до 70 тысяч автомобилей Lada в год

В Египте строят завод, который начнет выпускать от 50 до 70 тысяч автомобилей марки Lada в год. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра торговли и промышленности североафриканской страны Ахмеда Самира.

По словам Самира, завод, где будут производиться Lada, строят в городе Тарбул благодаря соглашению между GV Investments и «АвтоВАЗом». Предприятие площадью 200 тысяч квадратных метров выйдет на заданную мощность в 2025 году и станет одним из крупнейших в Египте.

О том, что в Египте могут начать сборку автомобилей этой марки, сообщалось еще в конце июля 2023 года. Тогда глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, выступая на саммите «Россия — Африка» заявил, что Египет может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального африканского континента.

Кроме того, поднимался вопрос о том, чтобы наладить сборку Lada в Эфиопии, власти которой прилагали большие усилия к тому, чтобы убедить российские компании инвестировать в экономику страны. Предполагалось, что с поставками автомобилей на эфиопский рынок России будет проще выйти и в соседние государства.

Еще одной страной, которая претендовала на то, чтобы открыть у себя сборочный завод по производству российских автомобилей, была Гана. Ее руководство также давало понять, что готово обсуждать с Россией этот вопрос и ждет от Москвы соответствующей инвестиционной активности.